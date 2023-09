CONFERENCE : » LES PHILOSOPHES DU XVIIEME SIECLE » 5 rue Mirabeau Agde Catégories d’Évènement: Agde

Hérault CONFERENCE : » LES PHILOSOPHES DU XVIIEME SIECLE » 5 rue Mirabeau Agde, 27 septembre 2023, Agde. Agde,Hérault Conférence animée par Jean-Paul Colin..

2023-09-27 18:00:00 fin : 2023-09-27 . .

5 rue Mirabeau

Agde 34300 Hérault Occitanie



Lecture by Jean-Paul Colin. Conferencia de Jean-Paul Colin. Konferenz unter der Leitung von Jean-Paul Colin. Mise à jour le 2023-09-20 par OT CAP D’AGDE MEDITERRANEE Détails Catégories d’Évènement: Agde, Hérault Autres Lieu 5 rue Mirabeau Adresse 5 rue Mirabeau Ville Agde Departement Hérault Lieu Ville 5 rue Mirabeau Agde latitude longitude 43.3152142;3.47370856

5 rue Mirabeau Agde Hérault https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/agde/