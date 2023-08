Les combats de l’ombre : Au cœur de la forêt 5 rue Méolan et du père Blaize Marseille 1er Arrondissement, 8 décembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Mêlant récits intimes et de l’Histoire populaire, mythe et conte traditionnel, musique libre et électro, Les combats de l’ombre, Au coeur de la forêt est un récit initiatique pour apprendre à dire : Oui !.

2023-12-08 20:30:00

5 rue Méolan et du père Blaize L’Eolienne

Combining intimate stories and popular history, myth and traditional tales, free music and electro, Les combats de l?ombre, Au coeur de la forêt is an initiatory tale about learning to say: Yes!

Combinando historias íntimas e historia popular, mitos y cuentos tradicionales, música libre y electro, Les combats de l’ombre, Au coeur de la forêt es un cuento iniciático sobre aprender a decir: ¡Sí!

Die Schattenkämpfe, Au coeur de la forêt ist eine Initiationsgeschichte, in der man lernt, Ja zu sagen

