Carte blanche à Mandy Lerouge 5 rue Méolan et du père Blaize Marseille 1er Arrondissement, 24 novembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Musicienne et chanteuse Mandy Lerouge nous offre avec ses complices une musique actuelle..

2023-11-24 20:30:00 fin : 2023-11-24 . EUR.

5 rue Méolan et du père Blaize L’Eolienne

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Musician and singer Mandy Lerouge and her accomplices bring us up-to-the-minute music.

El músico y cantante Mandy Lerouge y sus cómplices nos traen la música de hoy.

Musikerin und Sängerin Mandy Lerouge bietet uns mit ihren Komplizen eine aktuelle Musik.

Mise à jour le 2023-08-28 par Ville de Marseille