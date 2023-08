Regarde plutôt la mer – Contes d’exil 5 rue Méolan et du père Blaize Marseille 1er Arrondissement, 29 septembre 2023, Marseille 1er Arrondissement.

Marseille 1er Arrondissement,Bouches-du-Rhône

Dans ce conte à tiroirs, Kamel Zouaoui compile les nouvelles histoires d’exils qu’il a composées à l’occasion de sa reconnexion avec l’Algérie, son pays d’origine..

2023-09-29 20:30:00 fin : 2023-09-29 . EUR.

5 rue Méolan et du père Blaize L’Eolienne

Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In this tale of drawers, Kamel Zouaoui compiles the new stories of exile that he composed on the occasion of his reconnection with Algeria, his country of origin.

En este cuento de cajones, Kamel Zouaoui recopila las nuevas historias del exilio que ha compuesto con motivo de su reencuentro con Argelia, su país de origen.

Kamel Zouaoui stellt in diesem Schubladenmärchen neue Geschichten aus dem Exil zusammen, die er anlässlich seiner Wiederverbindung mit seinem Heimatland Algerien verfasst hat.

Mise à jour le 2023-08-28 par Ville de Marseille