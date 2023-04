Conférence : Le Sommeil dans tous ses états 5 Rue Marcel et René Cherrier, 11 avril 2023, Bourges.

Venez échanger simplement et dans la convivialité sur le thème du sommeil. Vous pourrez évoquer votre vécu, vos difficultés, échanger vos trucs et astuces….

Mardi 2023-04-11 à 14:00:00 ; fin : 2023-04-11 15:30:00. .

5 Rue Marcel et René Cherrier

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Come and exchange simply and in a friendly atmosphere on the theme of sleep. You will be able to talk about your experiences, your difficulties, exchange tips and tricks?

Venga a mantener un debate sencillo y amistoso sobre el tema del sueño. Podrás hablar de tus experiencias, tus dificultades, compartir tus trucos y consejos..

Kommen Sie und tauschen Sie sich einfach und in geselliger Runde über das Thema Schlaf aus. Sie können über Ihre Erfahrungen und Probleme sprechen und Tipps und Tricks austauschen

