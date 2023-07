Patrimoine et fer 5, rue Malleval. 07100 Annonay Annonay Catégories d’Évènement: Annonay

Ardèche Patrimoine et fer 5, rue Malleval. 07100 Annonay Annonay, 16 septembre 2023, Annonay. Patrimoine et fer 16 et 17 septembre 5, rue Malleval. 07100 Annonay Travail du fer

Démonstrations 5, rue Malleval. 07100 Annonay 5, rue Malleval. 07100 Annonay Annonay 07100 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 33(0)10662479944 Une ancienne boutique située dans le centre ville ancien d’Annonay a été remise en état dans le but de permettre l’installation d’un atelier destiné au travail du fer (petite forge, enclumes, outils anciens mais aussi utilisation de techniques artisanales actuelles). Parking du champ de Mars Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00 Yves BALLY Détails Catégories d’Évènement: Annonay, Ardèche Autres Lieu 5, rue Malleval. 07100 Annonay Adresse 5, rue Malleval. 07100 Annonay Ville Annonay Departement Ardèche Lieu Ville 5, rue Malleval. 07100 Annonay Annonay

5, rue Malleval. 07100 Annonay Annonay Ardèche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/annonay/