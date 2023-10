Vide dressing solidaire Gironde Tourisme et Secours Populaire français 5 Rue Malbec Bordeaux, 11 novembre 2023, Bordeaux.

Bordeaux,Gironde

Le samedi 11 novembre 2023 de 13h à 18h, Gironde Tourisme, l’agence de développement touristique départemental collabore avec le Secours Populaire Français de Gironde.`

L’objectif : un grand vide dressing solidaire dont les ventes serviront à faire partir des familles en vacances.

Pour cela, un grand vide dressing est organisé au 5 rue Malbec à Bordeaux :

. entrée gratuite

. petits prix/prix solidaires

. toutes les tailles : femme & homme, chaussures & vêtements, du XS au XL

. moyens de paiement : espèces ou carte bleu

Les fonds obtenus seront reversés au Secours populaire français dans le but de faire bénéficier l’accès aux vacances et aux loisirs pour tous.

À très vite !.

5 Rue Malbec

Bordeaux 33800 Gironde Nouvelle-Aquitaine



On Saturday, November 11, 2023 from 1pm to 6pm, Gironde Tourisme, the departmental tourism development agency, is collaborating with Secours Populaire Français de Gironde

The aim is to hold a large garage sale, the proceeds of which will be used to help families go on vacation.

To this end, a large garage sale is being organized at 5 rue Malbec in Bordeaux :

. free entry

. low prices/solidarity prices

. all sizes: women & men, shoes & clothes, from XS to XL

. payment methods: cash or credit card

All proceeds will be donated to Secours Populaire Français, with the aim of promoting access to vacations and leisure activities for all.

See you soon!

El sábado 11 de noviembre de 2023, de 13.00 a 18.00 horas, Gironde Tourisme, la agencia departamental de desarrollo turístico, colaborará con Secours Populaire Français de Gironde

El objetivo es organizar una gran venta de vestuario, cuya recaudación se destinará a ayudar a las familias a irse de vacaciones.

Para ello, se organizará un gran mercadillo en el número 5 de la calle Malbec de Burdeos:

. entrada libre

. precios bajos/precios solidarios

. todas las tallas: mujer y hombre, zapatos y ropa, de la XS a la XL

. formas de pago: efectivo o tarjeta de crédito

Todo lo recaudado se donará a Secours Populaire Français, una organización benéfica dedicada a mejorar el acceso a las vacaciones y las actividades de ocio para todos.

Hasta pronto

Am Samstag, den 11. November 2023 von 13 bis 18 Uhr arbeitet Gironde Tourisme, die Agentur für Tourismusentwicklung des Departements, mit der Secours Populaire Français de Gironde zusammen

Das Ziel: eine große solidarische Kleiderkammer, deren Verkäufe dazu dienen sollen, Familien in den Urlaub zu schicken.

Zu diesem Zweck wird in der Rue Malbec 5 in Bordeaux ein großer Kleiderverkauf organisiert:

. kostenloser Eintritt

. kleine Preise/solidarische Preise

. alle Größen: Damen & Herren, Schuhe & Kleidung, von XS bis XL

. Zahlungsmöglichkeiten: Bargeld oder blaue Karte

Die erzielten Einnahmen werden an die französische Volkshilfe gespendet, mit dem Ziel, den Zugang zu Urlaub und Freizeit für alle zu ermöglichen.

Bis bald!

