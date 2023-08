Gaël Bonnefon – Not a word 5 Rue Littré Périgueux, 8 septembre 2023, Périgueux.

C’est dans les interstices du quotidien, entre le visible et l’invisible, que le travail photographique de Gaël Bonnefon prend source. Gouverné par une vision tragique, il capture la vie, avec ses parts d’ombres et ses éclats, qui se dérobe à mesure que son regard avance. La photographie se pose comme témoin de l’indicible. Devant des aubes vertigineuses, la figure humaine laisse place progressivement à des paysages silencieux, évanescents. L’ombre n’est plus un abîme vers lequel on se penche, elle devient un guide. Nous marchons à la recherche d’intensité et d’éblouissement..

Gaël Bonnefon’s photographic work is rooted in the interstices of everyday life, between the visible and the invisible. Driven by a tragic vision, he captures life, with all its shadows and flashes, as it slips away as his gaze moves forward. Photography bears witness to the unspeakable. In dizzying dawns, the human figure gradually gives way to silent, evanescent landscapes. The shadow is no longer an abyss towards which we lean, it becomes a guide. We walk in search of intensity and dazzle.

La obra fotográfica de Gaël Bonnefon se arraiga en los intersticios de la vida cotidiana, entre lo visible y lo invisible. Impulsado por una visión trágica, capta la vida, con todas sus sombras y destellos, que se escapa a medida que su mirada avanza. La fotografía es testigo de lo indecible. En amaneceres vertiginosos, la figura humana va dejando paso a paisajes silenciosos y evanescentes. La sombra ya no es un abismo hacia el que nos inclinamos, se convierte en una guía. Caminamos en busca de la intensidad y el deslumbramiento.

Die fotografische Arbeit von Gaël Bonnefon hat ihren Ursprung in den Zwischenräumen des Alltags, zwischen dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren. Von einer tragischen Vision geleitet, fängt er das Leben mit seinen Schattenseiten und seinem Glanz ein, das sich entzieht, je weiter sein Blick voranschreitet. Die Fotografie wird zum Zeugen des Unaussprechlichen. Vor schwindelerregenden Sonnenaufgängen macht die menschliche Figur allmählich Platz für stille, flüchtige Landschaften. Der Schatten ist nicht mehr ein Abgrund, in den man sich beugt, sondern wird zum Führer. Wir wandern auf der Suche nach Intensität und Blendung.

