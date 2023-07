MIMOS : Parias – Javier Aranda 5 Rue Littré Périgueux, 5 juillet 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

Gueules cassées, tempéraments volcaniques ou solitudes taiseuses, les têtes de

lard que l’on croise dans ce spectacle sont des parias. Avec une grande fluidité

dans les gestes et le jeu d’acteur, Javier Aranda passe en un clignement d’œil de

simple manipulateur à partenaire de jeu d’une marionnette vivante et parlante. Il

y a de la magie dans cette façon incroyable de manipuler des marionnettes plus

vivantes que nature. Parias est un bijou aussi virtuose que bouleversant..

2023-07-05 fin : 2023-07-05 17:05:00. EUR.

5 Rue Littré

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Broken heads, volcanic tempers or silent solitudes, the lardheads

in this show are all outcasts. With great fluidity

gestures and acting, Javier Aranda goes from simple manipulator to

from simple manipulator to playmate of a living, talking puppet. There

magic in this incredible way of manipulating puppets that are more

puppets. Parias is a jewel as virtuoso as it is moving.

Cabezas rotas, temperamentos volcánicos o soledades silenciosas, los cabezas de chorlito que encontramos en este espectáculo son unos parias

en este espectáculo son todos unos parias. Con gran fluidez

fluidez gestual y actoral, Javier Aranda pasa de simple manipulador a

de simple manipulador a compañero de juego de una marioneta viva y parlante. Hay

increíble manera de manipular títeres que están más vivos que la vida

que la vida. Parias es una joya tan virtuosa como conmovedora.

Gebrochene Gesichter, vulkanische Temperamente oder schweigsame Einsamkeiten – die Dickschädel

die meisten der in diesem Stück vorgestellten Personen sind Ausgestoßene. Mit einer großen Fluidität

gesten und schauspielerischer Leistung verwandelt sich Javier Aranda in einem Augenzwinkern vom

vom einfachen Manipulator zum Spielpartner einer lebendigen und sprechenden Marionette. Es

es liegt Magie in der unglaublichen Art und Weise, wie er mit Marionetten umgeht, die mehr als

lebendig wie das Leben. Parias ist ein virtuoses und erschütterndes Juwel.

Mise à jour le 2023-06-28 par OT Communal de Périgueux