Exposition – Le Sentier 5 Rue Littré Périgueux, 29 juin 2023, Périgueux.

Périgueux,Dordogne

L’artiste Stéphane Thidet crée des univers qui mettent en scène sa vision de la réalité tout en convoquant l’imaginaire et la fiction. Il installe dans le jardin de La Visitation 25 sculptures-outils placées à plat sur l’herbe puis basculées sur le côté afin de dessiner par estampage un sentier.

Exposition dans le cadre du programme de commande d’œuvres pour l’espace public lancé par le Centre national des arts plastiques (CNAP), à l’initiative du ministère de la Culture

Exposition à découvrir aux horaires d’ouverture de La Visitation :

Lundi de 13h15 à 22h

Mardi 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 21h

Mercredi 8h45 à 22h

Jeudi 9h15 à 12h15 et de 13h15 à 22h30

Vendredi 9h45 à 12h15 et de 13h15 à 21h

Samedi 9h15 à 17h30.

2023-06-29 fin : 2023-09-08 . EUR.

5 Rue Littré Jardin de la Visitation

Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Artist Stéphane Thidet creates universes that stage his vision of reality while invoking the imaginary and fiction. In the garden of La Visitation, he installs 25 tool-sculptures placed flat on the grass, then tilted on their sides to stamp out a path.

Exhibition as part of the program to commission works for public spaces launched by the Centre national des arts plastiques (CNAP), on the initiative of the French Ministry of Culture

Exhibition open during La Visitation opening hours:

Monday 1.15pm to 10pm

Tuesday 9.15am to 12.15pm and 1.15pm to 9pm

Wednesday 8.45am to 10pm

Thursday 9.15am to 12.15pm and 1.15pm to 10.30pm

Friday 9h45 to 12h15 and 13h15 to 21h

Saturday 9.15am to 5.30pm

El artista Stéphane Thidet crea mundos que muestran su visión de la realidad al tiempo que invocan la imaginación y la ficción. En el jardín de La Visitation, ha instalado 25 esculturas-herramienta que se colocan planas sobre la hierba y luego se inclinan sobre sus lados para trazar un camino.

Exposición en el marco del programa de encargo de obras para el espacio público lanzado por el Centre national des arts plastiques (CNAP), por iniciativa del Ministerio francés de Cultura

La exposición puede visitarse en el horario de apertura de La Visitation:

Lunes de 13.15 a 22.00 horas

Martes de 9.15 a 12.15 y de 13.15 a 21.00 horas

Miércoles de 8.45 a 22.00 h

Jueves de 9.15 a 12.15 h y de 13.15 a 22.30 h

Viernes de 9.45 h a 12.15 h y de 13.15 h a 21.00 h

Sábado de 9.15 a 17.30 h

Der Künstler Stéphane Thidet erschafft Welten, die seine Sicht auf die Realität darstellen und gleichzeitig Fantasie und Fiktion heraufbeschwören. Im Garten von La Visitation stellt er 25 Werkzeugskulpturen auf, die flach auf dem Gras liegen und dann zur Seite gekippt werden, um einen Pfad zu stempeln.

Ausstellung im Rahmen des Programms zur Bestellung von Werken für den öffentlichen Raum, das vom Centre national des arts plastiques (CNAP) auf Initiative des Kulturministeriums ins Leben gerufen wurde

Die Ausstellung ist während der Öffnungszeiten von La Visitation zu sehen:

Montag 13:15 bis 22:00 Uhr

Dienstag 9.15 bis 12.15 Uhr und 13.15 bis 21.00 Uhr

Mittwoch 8.45 Uhr bis 22.00 Uhr

Donnerstag 9.15 bis 12.15 Uhr und 13.15 bis 22.30 Uhr

Freitag 9:45 bis 12:15 Uhr und 13:15 bis 21:00 Uhr

Samstag 9:15 bis 17:30 Uhr

Mise à jour le 2023-06-29 par OT Communal de Périgueux