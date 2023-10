UN ARBRE A PAIN ? CA N’EXISTE PAS ! 5 rue laurent borios Cassagnoles, 22 octobre 2023, Cassagnoles.

Cassagnoles,Hérault

Randonnée accompagnée à la découverte des usages et ressources du châtaignier et de la châtaigneraie.

2023-10-22 fin : 2023-10-22 . .

5 rue laurent borios

Cassagnoles 34210 Hérault Occitanie



Guided walk to discover the uses and resources of chestnut trees and chestnut groves

Paseo guiado para descubrir los usos y recursos del castaño y el castañar

Begleitete Wanderung zur Entdeckung der Nutzungen und Ressourcen der Kastanie und des Kastanienwaldes

Mise à jour le 2023-10-16 par OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC