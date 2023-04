Le patrimoine en s’amusant 5 rue Lambert, 1 mars 2023, Mulhouse.

Grâce à des jeux, vos enfants peuvent apprendre plein de choses sur le patrimoine de Mulhouse tout en s’amusant !.

2023-03-01 à ; fin : 2023-06-30 18:30:00. 0 EUR.

5 rue Lambert

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



Thanks to games, your children can learn a lot about Mulhouse’s heritage while having fun!

Gracias a los juegos, sus hijos podrán aprender mucho sobre el patrimonio de Mulhouse mientras se divierten

Mithilfe von Spielen können Ihre Kinder viel über das Kulturerbe von Mulhouse lernen und dabei Spaß haben!

