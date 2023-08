DES VIEILLES CASSEROLES AUX VIEILLES BAGNOLES 5 Rue la poste Saint-Laurent-sur-Othain Catégories d’Évènement: Meuse

Saint-Laurent-sur-Othain DES VIEILLES CASSEROLES AUX VIEILLES BAGNOLES 5 Rue la poste Saint-Laurent-sur-Othain, 10 septembre 2023, Saint-Laurent-sur-Othain. Saint-Laurent-sur-Othain,Meuse Brocante, exposition de voitures anciennes, château gonflable, marchand de glace, restauration, buvette,

musique.. Tout public

Dimanche 2023-09-10 06:00:00 fin : 2023-09-10 18:00:00. 0 EUR.

5 Rue la poste Salle des fêtes de Saint Laurent sur othain

Saint-Laurent-sur-Othain 55150 Meuse Grand Est



Flea market, vintage car show, bouncy castle, ice-cream vendor, catering, refreshments,

music. Mercadillo, exposición de coches antiguos, castillo hinchable, heladería, comida y refrescos,

y música. Trödelmarkt, Oldtimer-Ausstellung, Hüpfburg, Eisverkäufer, Essen und Trinken,

