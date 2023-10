Salon Mode et Tissus 5 rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines, 21 mars 2024, Sainte-Marie-aux-Mines.

Sainte-Marie-aux-Mines,Haut-Rhin

Rendez-vous du 21 au 24 Mars 2024. 60 fabricants et créateurs de mode/accessoires, des défilés de mode, des ateliers, du conseil en image..

2024-03-21 fin : 2024-03-23 18:00:00. EUR.

5 rue Kroeber Imlin

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est



Rendezvous from March 21 to 24, 2024. 60 fashion/accessory manufacturers and designers, fashion shows, workshops and image consulting.

Nos vemos del 21 al 24 de marzo de 2024. 60 fabricantes y diseñadores de moda/accesorios, desfiles, talleres y asesoramiento de imagen.

Termin vom 21. bis 24. März 2024. 60 Hersteller und Designer von Mode/Zubehör, Modenschauen, Workshops, Imageberatung.

Mise à jour le 2023-04-03 par Office de tourisme du Val d’Argent