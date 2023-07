Visite Exploration dans la mine Saint-Louis Eisenthür 5 rue Kroeber Imlin Sainte-Marie-aux-Mines, 10 juillet 2023, Sainte-Marie-aux-Mines.

Sainte-Marie-aux-Mines,Haut-Rhin

Vivez une 1/2 journée d’exploration souterraine !

La mine Saint-Louis Eisenthür comme vous ne l’avez jamais vue….

2023-07-10 fin : 2023-09-03 13:00:00. EUR.

5 rue Kroeber Imlin

Sainte-Marie-aux-Mines 68160 Haut-Rhin Grand Est



Experience a half day of underground exploration!

The Saint-Louis Eisenthür mine as you have never seen it before…

Disfrute de medio día de exploración subterránea

La mina de Saint-Louis Eisenthür como nunca antes la habías visto…

Erleben Sie einen 1/2 Tag lang eine unterirdische Erkundung!

Die Mine Saint-Louis Eisenthür, wie Sie sie noch nie gesehen haben…

Mise à jour le 2023-03-20 par Office de tourisme du Val d’Argent