Cercle de Pardon 5 rue Kateb Yacine Die, 20 septembre 2023, Die.

Die,Drôme

Rituel simple, puissant et laïque transmis par l’auteur des 4 accords Toltèques, Don Miguel Ruiz, les cercles de pardon servent à soigner les blessures du cœur pour retrouver la paix intérieure..

2023-09-20 19:00:00 fin : 2023-09-20 21:30:00. EUR.

5 rue Kateb Yacine Espace Caracole

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



A simple, powerful and secular ritual transmitted by the author of the 4 Toltec Agreements, Don Miguel Ruiz, forgiveness circles are used to heal the wounds of the heart in order to regain inner peace.

Un ritual sencillo, poderoso y secular transmitido por el autor de los 4 Acuerdos Toltecas, Don Miguel Ruiz, los Círculos del Perdón se utilizan para sanar las heridas del corazón con el fin de redescubrir la paz interior.

Ein einfaches, kraftvolles und weltliches Ritual, das vom Autor der 4 Toltec-Abkommen, Don Miguel Ruiz, überliefert wurde. Die Vergebungsringe dienen dazu, die Wunden des Herzens zu heilen und den inneren Frieden wiederzufinden.

Mise à jour le 2023-08-28 par Office de Tourisme du Pays Diois