Soirée jeux 5 rue Kateb Yacine, 1 janvier 2023, Die.

Le principe : Gilles apporte des jeux (vous pouvez aussi apporter les vôtres !), et on s’amuse ! Ouvert à tous-tes, quel que soit l’âge ! C’est gratuit. Tous les mardis, à partir de 17h pour les familles et 19h pour les plus grands ..

2023-01-01 à 17:00:00 ; fin : 2023-12-31 . .

5 rue Kateb Yacine Caracole

Die 26150 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



The principle: Gilles brings games (you can also bring your own!), and we have fun! Open to all, whatever your age! It’s free. Every Tuesday, from 5pm for families and 7pm for adults.

El principio: Gilles trae juegos (¡también puedes traer los tuyos!), ¡y nos divertimos! Abierto a todos, sea cual sea tu edad Es gratis. Todos los martes, a partir de las 17.00 h para las familias y de las 19.00 h para los adultos.

Das Prinzip: Gilles bringt Spiele mit (du kannst auch deine eigenen mitbringen!), und wir haben Spaß! Offen für alle, unabhängig vom Alter! Die Teilnahme ist kostenlos. Jeden Dienstag ab 17 Uhr für Familien und ab 19 Uhr für ältere Kinder .

