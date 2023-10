Soirée de l’horreur 5 Rue Jules Verne Le Tréport, 31 octobre 2023, Le Tréport.

Le Tréport,Seine-Maritime

Soirée de l’horreur – Venez déguisés et votre verre de bienvenue vous sera offert. Avec Maikel, animateur professionnel de salsa. Menu à 30€.

2023-10-31 20:30:00 fin : 2023-10-31 . .

5 Rue Jules Verne Restaurant « Le Trésor des Incas »

Le Tréport 76470 Seine-Maritime Normandie



Horror evening – Come in disguise and enjoy a free welcome drink. With Maikel, professional salsa entertainer. Menu at 30?

Noche de terror – Ven disfrazado y disfruta de una copa de bienvenida gratis. Con Maikel, animador profesional de salsa. Menú a 30?

Horrorabend – Kommen Sie verkleidet und Ihr Begrüßungsgetränk wird Ihnen angeboten. Mit Maikel, einem professionellen Salsa-Animateur. Menü für 30?

Mise à jour le 2023-10-28 par Normandie Tourisme / Attitude Manche