Peinture de figurines et fabrication d’une maquette ludique au Fablab 5 Rue Jean Mace Parthenay, 14 juin 2023, Parthenay.

Parthenay,Deux-Sèvres

Venez participer à un atelier de peinture de figurines dans le cadre de la création d’une maquette géante pour le jeu de zombies ProjectZ.

Après la peinture, nous vous proposerons de participer à la mise en scène du jeu et de découvrir la fabrication du décor et de la maquette grâce aux outils du Fablab (impression 3D et découpe laser)

Ce jeu et les activités du Fablab seront présentés lors du prochain FLIP.

Tous les mercredis à partir du 31 mai jusqu’au 28 juin. Il est possible de venir à un ou plusieurs ateliers.

Ouvert aux adultes et aux enfants à partir de 10 ans.

Sur inscription..

2023-06-14 à ; fin : 2023-06-14 17:30:00. .

5 Rue Jean Mace ESPACE ARMAND JUBIEN ET FABLAB

Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Join us for a miniature painting workshop as we create a giant model for the ProjectZ zombie game.

After the painting, we will propose you to participate in the staging of the game and to discover the manufacturing of the set and the model thanks to the tools of the Fablab (3D printing and laser cutting)

This game and the activities of the Fablab will be presented during the next FLIP.

Every Wednesday from May 31 to June 28. It is possible to come to one or more workshops.

Open to adults and children from 10 years old.

On registration.

Únete a nosotros en un taller de pintura de miniaturas en el que crearemos una maqueta gigante para el juego de zombis ProjectZ.

Tras la pintura, te ofreceremos participar en la puesta en escena del juego y descubrir la fabricación del decorado y la maqueta gracias a las herramientas del Fablab (impresión 3D y corte por láser)

Este juego y las actividades del Fablab se presentarán en la próxima FLIP.

Todos los miércoles del 31 de mayo al 28 de junio. Es posible acudir a uno o varios talleres.

Abierto a adultos y niños a partir de 10 años.

Inscripción obligatoria.

Nehmen Sie an einem Workshop zur Bemalung von Figuren im Rahmen der Erstellung eines riesigen Modells für das Zombiespiel ProjectZ teil.

Nach dem Malen bieten wir Ihnen die Möglichkeit, an der Inszenierung des Spiels teilzunehmen und die Herstellung der Kulisse und des Modells mithilfe der Werkzeuge des Fablab (3D-Druck und Laserschneiden) zu entdecken

Dieses Spiel und die Aktivitäten des Fablab werden auf dem nächsten FLIP vorgestellt.

Jeden Mittwoch ab dem 31. Mai bis zum 28. Juni. Es ist möglich, zu einem oder mehreren Workshops zu kommen.

Offen für Erwachsene und Kinder ab 10 Jahren.

Nach Anmeldung.

