Café réparation & Couturier.ère.s Solidaires 5 Rue Jean-Jacques Rousseau Nexon, 14 octobre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Des réparateurs bénévoles vous montrent comment réparer objets, petit électroménager, outils, jeux, matériel informatique, lampes, mobylettes… et les jeunes du projet les Couturier.ère.s Solidaires vous convient à la co-création de pochettes menstruelles, en couture. Sur réservation. Tout public..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 18:00:00. EUR.

5 Rue Jean-Jacques Rousseau

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Volunteer repairers show you how to repair objects, small appliances, tools, games, computer equipment, lamps, mopeds… and young people from the Couturier.ère.s Solidaires project invite you to co-create menstrual pouches, by sewing. Reservations required. All ages.

Reparadores voluntarios te enseñarán a reparar objetos, pequeños electrodomésticos, herramientas, juegos, equipos informáticos, lámparas, ciclomotores… y los jóvenes del proyecto Couturier.ère.s Solidaires te invitarán a co-crear bolsas menstruales cosiendo. Reserva obligatoria. Abierto al público en general.

Freiwillige Reparateure zeigen Ihnen, wie man Gegenstände, kleine Elektrogeräte, Werkzeuge, Spiele, Computerausrüstung, Lampen, Mopeds… repariert, und die Jugendlichen des Projekts Les Couturier.ère.s Solidaires laden Sie zur Mitgestaltung von Menstruationstaschen ein, indem sie nähen. Nur mit vorheriger Anmeldung. Für alle Altersgruppen.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus