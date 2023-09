Mom’en famille – Atelier « Le goût dans tous les sens » 5 Rue Jean-Jacques Rousseau Nexon, 4 octobre 2023, Nexon.

Nexon,Haute-Vienne

Le Centre Social et l’asso. Partajeu vous proposent une série d’ateliers Mom’en Famille pour les enfants âgés de 0 à 6 ans accompagnés de leur(s) parent(s) ou grand(s)-parent(s). Ce 04/10 : Atelier « Le goût dans tous les sens », une activité sensorielle & d’expérimentation. Réservation obligatoire..

2023-10-04 fin : 2023-10-04 11:30:00. EUR.

5 Rue Jean-Jacques Rousseau

Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



The Centre Social and the asso. Partajeu are offering a series of Mom’en Famille workshops for children aged 0 to 6 accompanied by their parent(s) or grandparent(s). This 04/10: « Le goût dans tous les sens » workshop, a sensory & experimental activity. Reservations required.

El Centro Social y la asso. Partajeu proponen una serie de talleres Mom’en Famille para niños de 0 a 6 años acompañados de sus padres o abuelos. Este 04/10: taller « El gusto en todos los sentidos », una actividad sensorial y experimental. Imprescindible reservar.

Das Centre Social und die asso. Partajeu bieten Ihnen eine Reihe von Mom’en Famille-Workshops für Kinder von 0 bis 6 Jahren in Begleitung ihrer Eltern oder Großeltern an. Diesen 04.10.: Workshop « Der Geschmack in allen Sinnen », eine Aktivität für die Sinne & zum Experimentieren. Reservierung erforderlich.

Mise à jour le 2023-09-27 par OT Pays de Nexon – Monts de Châlus