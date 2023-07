Concert de Noël 5 rue Herzog Wintzenheim, 17 décembre 2023, Wintzenheim.

Wintzenheim,Haut-Rhin

Les jeunes voix accompagnées par les élèves violonistes du conservatoire vous feront entrée dans la magie de Noël..

2023-12-17 fin : 2023-12-17 18:15:00. EUR.

5 rue Herzog

Wintzenheim 68124 Haut-Rhin Grand Est



The young voices accompanied by the conservatory’s violin students will bring you into the magic of Christmas.

Las jóvenes voces acompañadas por los estudiantes de violín del conservatorio le harán entrar en la magia de la Navidad.

Die jungen Stimmen, die von den Geigenschülern des Konservatoriums begleitet werden, versetzen Sie in den Zauber der Weihnachtszeit.

Mise à jour le 2023-07-12 par Office de tourisme de Colmar