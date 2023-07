Marché de Noël 5 rue Herzog Wintzenheim, 8 décembre 2023, Wintzenheim.

Wintzenheim,Haut-Rhin

Marché de Noël dans le quartier de Logelbach, 12 maisonnettes avec exposants – artisans sur le thème de Noël..

2023-12-08 fin : 2023-12-10 19:00:00. EUR.

5 rue Herzog

Wintzenheim 68124 Haut-Rhin Grand Est



Christmas market in the district of Logelbach, 12 small houses with exhibitors – craftsmen on the Christmas theme.

Mercado de Navidad en el barrio de Logelbach, 12 casetas con expositores – artesanos sobre el tema de la Navidad.

Weihnachtsmarkt im Stadtteil Logelbach, 12 Häuschen mit Ausstellern – Kunsthandwerkern zum Thema Weihnachten.

