Lous bals de Pardias Samedi 18 novembre, 21h00 5, Rue Henri Iv, Pardies (64) 10€

Adishatz a tots !Loustaunau vous propose de clôturer cette année de bals et de chants avec un bal animé par le trio « Josué, Cavallin et Bruzou ».Accordéon, flûte, tambourin, percussions et violon vous accompagneront toute la soirée.Et une buvette pour vous désaltérer.Nous invitons également « Lo Paulotiau » compagnie du projet « Virabal » du chorégraphe James Carlès pour une démonstration de danses de batons.Au plasè

2023-11-18T21:00:00+01:00 – 2023-11-19T00:00:00+01:00

