Hors les murs 5 rue Henri Dunant Civray, 22 juillet 2023, Civray.

Civray,Vienne

Animation proposée par la bibliothèque de Civray à la salle de la Récré.

Coin lectures, espace jeux, enfants et adultes

16h Spectacle de la Cie Ysa Trap : acrobaties sur l’herbe et suspensions nez au vent..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 18:00:00. .

5 rue Henri Dunant Salle de la Récré

Civray 86400 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Activities organized by the Civray library in the Salle de la Récré.

Reading corner, games area, children and adults

4pm Performance by Cie Ysa Trap: acrobatics on the grass and nose-to-the-wind suspension.

Actividades organizadas por la biblioteca de Civray en la Salle de la Récré.

Rincón de lectura, zona de juegos, niños y adultos

16.00 h Espectáculo de la compañía Ysa Trap: acrobacias sobre la hierba y colgaduras al viento.

Von der Bibliothek von Civray angebotene Veranstaltung in der Salle de la Récré.

Leseecke, Spielbereich, Kinder und Erwachsene

16 Uhr Vorstellung der Cie Ysa Trap: Akrobatik auf dem Gras und Hängen mit der Nase im Wind.

Mise à jour le 2023-07-17 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou