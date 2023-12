FÊTE DE LA SAINT NICOLAS : DÉCEMBRE FESTIF 5 rue Général Leclerc Mattaincourt, 1 décembre 2023, Mattaincourt.

Mattaincourt,Vosges

Fête de Saint Nicolas

Animations à la Halle Parpignan, ballade en calèche avec les écuries du Montfort (annulation en cas de pluie), spectacle de magie façon foire 1900 avec le professeur Jay Kruz à la maison des associations, Défilé de Saint Nicolas et exposition du Concours de dessins.

Organisée par la mairie de Mattaincourt.. Tout public

Dimanche 2023-12-10 14:00:00 fin : 2023-12-10 19:00:00. 0 EUR.

5 rue Général Leclerc Maison des Associations

Mattaincourt 88500 Vosges Grand Est



Saint Nicholas Day

Activities at the Halle Parpignan, horse-drawn carriage ride with the Montfort stables (cancelled in case of rain), 1900s-style magic show with Professor Jay Kruz at the Maison des Associations, Saint Nicolas parade and drawing competition exhibition.

Organized by Mattaincourt town council.

Día de San Nicolás

Animaciones en la Halle Parpignan, paseo en coche de caballos con la caballeriza Montfort (anulado en caso de lluvia), espectáculo de magia al estilo de 1900 con el profesor Jay Kruz en la Maison des Associations, desfile de San Nicolás y exposición concurso de dibujo.

Organizado por el ayuntamiento de Mattaincourt.

Fest des Heiligen Nikolaus

Animationen in der Halle Parpignan, Kutschfahrt mit den Pferdeställen von Montfort (Absage bei Regen), Zaubershow im Stil des Jahrmarkts 1900 mit Professor Jay Kruz im Haus der Vereine, Umzug des Heiligen Nikolaus und Ausstellung des Zeichenwettbewerbs.

Organisiert von der Gemeindeverwaltung von Mattaincourt.

Mise à jour le 2023-11-27 par OT MIRECOURT