Journée autour du jeu « Orléans » 5 Rue Gambon Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher Journée autour du jeu « Orléans » 5 Rue Gambon Bourges, 12 novembre 2023, Bourges. Bourges,Cher Journée jeu de société organisée par le collège de l’escargot rouge..

2023-11-12 fin : 2023-11-12 18:00:00. .

5 Rue Gambon

Bourges 18000 Cher Centre-Val de Loire



Board game day organized by the collège de l’escargot rouge. Jornada de juegos de mesa organizada por el collège de l’escargot rouge. Tag der Gesellschaftsspiele, organisiert vom Collège de l’escargot rouge. Mise à jour le 2023-10-20 par OT BOURGES Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu 5 Rue Gambon Adresse 5 Rue Gambon Ville Bourges Departement Cher Lieu Ville 5 Rue Gambon Bourges latitude longitude 47.086764;2.3886615

5 Rue Gambon Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/