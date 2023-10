Halloween à Levroux 5 Rue Gambetta Levroux, 31 octobre 2023, Levroux.

Levroux,Indre

Venez fêter Halloween avec vos enfants à la Maison de peuple de Levroux !.

Mardi 2023-10-31 16:00:00 fin : 2023-10-31 . .

5 Rue Gambetta

Levroux 36110 Indre Centre-Val de Loire



Come and celebrate Halloween with your children at the Maison de peuple in Levroux!

¡Ven a celebrar Halloween con tus hijos en la Maison de peuple de Levroux!

Feiern Sie mit Ihren Kindern Halloween in der Maison de peuple in Levroux!

