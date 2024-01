Pierre Emonot dans « Face au peuple » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, samedi 24 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-24 21:00:00

fin : 2024-02-24 22:15:00

Vous aimez les belles plumes ? Vous avez envie d’aiguiser votre second degré ? Vous n’avez pas les moyens de vous payer un humoriste plus cher ? Ce spectacle est fait pour vous.

Le premier spectacle de droite pour les gens de gauche. Ou l’inverse, peu importe. On n’a pas les moyens de refuser du monde.



Un brin de mépris, une bonne dose de mégalomanie… Et pourtant vous allez l’adorer. Pierre Emonot vient s’adresser au peuple. Tantôt naïf, tantôt éloquent, mais toujours élégant, il vous invite à refaire le monde avec un goût du sarcasme jubilatoire. Affublé de son sourire en coin, il multiplie les traits d’esprits assassins et se joue de l’actualité avec une franche ironie.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



