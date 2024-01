AZ – « 6×10 » en rodage 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, samedi 17 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-17 21:00:00

fin : 2024-02-17 22:15:00

Comédien, réalisateur, chroniqueur, AZ excelle à dénicher des sujets originaux, parfois sous nos yeux sans que nous les percevions, et nous les rappelle avec brio.

Cet humoriste singulier, défie toute classification. Tour à tour nonchalant et explosif, il dissèque avec élégance et objectivité notre société actuelle, exposant sa fragilité avec un style qui lui est propre. Il nous confronte à notre réalité, empreint d’un cynisme rafraîchissant qui invite à la réflexion.

Auteur de son propre parcours, c’est sur scène qu’il a amorcé sa trajectoire et qu’il revient aujourd’hui avec un tout nouveau spectacle.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



