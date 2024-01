Carlos Flinnroï dans « Génie profond » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, vendredi 9 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-02-09 21:00:00

fin : 2024-02-09 22:15:00

Dans ce One-man show pseudo intellectuel, l’humoriste Carlos Flinnroï dresse le portrait des non-sens qui nous entourent et comment leur faire face.

Le professeur Carlos Flinnroï présente un cours d’autodéfense par la connerie contre les micro-agressions du quotidien, et contre ceux qui ont réponse à tout, les « Parce que c’est comme ça ».



Sa méthode ? En aimant son « con intérieur » et ainsi prendre du recul. Génie Profond est à la fois, comme le disait Nietzsche, « une balayette neuronale » et un exutoire pour ceux qui n’osent pas s’exprimer, riposter.

Est-ce un génie ? Est-ce un débile profond? C’est un Génie Profond !

Veillez cependant à ne pas le prendre pour un Con, Il y arrive très bien tout seul.



Le Saviez Vous ? Il est lauréat de 15 prix en festival humour ! Carlos Flinnroi c’est aussi Turboculture sur Youtube !

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



