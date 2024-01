Marion Manca dans « Quand on veut, on peut ! » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, samedi 3 février 2024.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-02-03 20:00:00

fin : 2024-02-03 21:15:00

Après 12 ans de bons et loyaux services à l’Éducation Nationale, Marion Manca décide de lâcher son cartable pour se lancer sur les planches. Marion veut partager avec le public sa folle envie de rire de tout sans se moquer de rien !

On lui a souvent dit qu’instit c’était un peu comme comédienne : dans les deux cas tu parles devant un public. Peut-être… Sauf que quand tu es comédienne, à la fin de ta journée de boulot tu te fais applaudir et pas casser les dents, enfin… Normalement ! Et tant qu’à être comédienne, pourquoi ne pas carrément se lancer dans l’aventure d’un one-woman-show ?



Biberonnée au slogan « Quand on veut, on peut ! » que sa mère lui serine depuis l’apparition de sa première quenotte, l’ex-maîtresse de ZEP se décide donc à passer le cap. En bonne élève scolaire et appliquée, elle s’inspire des classiques du genre qu’elle revisite à sa sauce pour créer ce premier one-woman-show bien à elle… De ses souvenirs d’école dans les quartiers Nord de Marseille à ses anecdotes de tournage, en passant par l’incarnation de personnages loufoques et déjantés qu’elle a pu croiser çà et là, Marion veut partager avec le public sa folle envie de rire de tout sans se moquer de rien !

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



