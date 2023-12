Titoff dans « Showbiz » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 26 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-26 21:00:00

fin : 2024-01-26

Titoff, pionnier français du stand-up, vous ouvre les portes du Showbiz dans son tout nouveau spectacle ! Durant près d’1h30, vous serez plongés (avec l’accent évidemment) dans les backstages confidentiels du show-biz français..

Préparez-vous à une soirée exceptionnelle où les anecdotes et les vannes mettent en lumière l’évolution d’un métier et plus généralement les mutations de notre société. De toutes ces choses impensables aujourd’hui, ces extravagances et cette démesure d’avant les chaines d’infos, les réseaux sociaux, et les smartphones.

Showbiz, le spectacle qui vous fera voir le milieu du divertissement sous un tout nouveau jour !

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



