Victoria Pianasso dans « Reste simple » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 25 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-25 21:00:00

fin : 2024-01-25 22:15:00

Entre standup, personnages, et parodies de chansons, Victoria vous offre un savant mélange de sarcasme et d’absurde. Pour ce premier spectacle, elle propose un show à l’américaine avec un budget de kermesse..

« La simplicité est la sophistication suprême » c’est pas moi qui le dit, c’est Léonard de Vinci.



Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple ? Ou plutôt, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué ? Voilà toute la complexité de l’être humain. Contemplative de ce dilemme philosophique, Victoria Pianasso voit les choses en grand.



À la fois mordante et touchante, elle nous partage ses réflexions sur sur fond de féminisme et de hits incontournables comme Tina Arena, Victoria rêve d’aller plus haut, mais on lui a dit « Reste simple ». Elle n’a pas réussi.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



