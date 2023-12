Cécile Marx 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 19 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-19 21:00:00

fin : 2024-01-19 22:15:00

26 thèmes en une heure ! C’est le défit de ce spectacle dont la forme aussi folle que le fond, mélange les passions de Cécile Marx pour le stand up, la musique… et elle-même.

Dans ce spectacle sous forme d’abécédaire, Cécile Marx explore autant de sujets qu’il y a de lettres dans l’alphabet

Les Kaïra à trottinette, l’hypocondrie, les comédies pas si romantiques ou encore les chanteuses sur Instagram…

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



