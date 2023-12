Kevin Levy dans « Cocu » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 17 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-17 21:00:00

fin : 2024-01-17 22:15:00

Seul en scène humoristique, Kevin Levy raconte son histoire à travers des personnages plus loufoques les uns que les autres.

La seule chance de ne pas être cocu c’est de ne jamais le savoir… Manque de bol, Kevin Levy apprend qu’il est cocu après 9 ans de relation !

Entre sketch, stand-up, danse et musique, “Cocu” est le premier seul en scène de Kevin Levy qui ne manquera pas de vous faire rire, pleurer… euh… pardon… pleurer de rire !

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



