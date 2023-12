Basclo dans « #Daron » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 10 janvier 2024, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Début : 2024-01-10 21:00:00

fin : 2024-01-10 22:15:00

Un peu réac et franchement dépassé par cette société qui va un peu trop vite pour lui, Basclo tente d’être un bon papa et de transmettre à son fils des valeurs qui lui sont chères.

Comment élever un ado de la génération « Tiktok et 4DX », quand soi-même, on a grandi avec le minitel et les cassettes VHS ?

« Genre en gros, mon daron, il est trop en PLS avec moi ».



Miskine, ça swipe trop vite pour lui. C’est trop un boomer avec ses conseils éclatés au sol ; genre il se prend trop pour un coach de vie, c’est abusé, ça se fait trop pas de ouf ! »



#Daron : une story à liker et à partager en famille.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



