Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-05 21:00:00

Albert Meslay, grand philosophe de l’absurde, vous propose une liqueur de ses trois derniers spectacles dans un cocktail explosif, mélange spiritueux dont le titre est tiré d’une confidence très intime : “Je n’aime pas rire, ça me rappelle le boulot”.

Humoriste et historien bénévole, celui qui affirme ne pas toujours être d’accord avec ce qu’il je pense tente de mieux comprendre notre monde, en dévoilant des raisonnements tout à fait personnels …

« La dépression, c’est avoir une très mauvaise image de soi. Ce qui m’étonne, c’est qu’il n’y ait pas plus de personnes déprimées. »



Dans ce nouveau spectacle, Albert s’interroge très sérieusement sur le rire … EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

