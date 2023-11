Soirée de la Saint-Sylvestre – « La folle histoire des femmes » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 31 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Un spectacle sur le bonheur d’être femme mais également un joli mélange d’humour et d’histoire raconté avec une franchise décapante..

2023-12-31 fin : 2023-12-31 . EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A show about the joys of being a woman, but also a delightful blend of humor and history, told with scathing frankness.

Un espectáculo sobre las alegrías de ser mujer, pero también una deliciosa mezcla de humor e historia contada con cáustico candor.

Eine Aufführung über das Glück, eine Frau zu sein, aber auch eine schöne Mischung aus Humor und Geschichte, die mit einer verblüffenden Offenheit erzählt wird.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence