Yves Pujol dans « Les meilleurs moments 2 » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 28 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Et pour notre plus grand plaisir, Yves PUJOL nous fait la primeur de quelques tout nouveaux sketchs de son prochain spectacle..

2023-12-28 21:00:00 fin : 2023-12-28 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



And to our great delight, Yves PUJOL gives us the scoop on some brand new sketches from his forthcoming show.

Y para nuestra alegría, Yves PUJOL nos adelanta algunos sketches inéditos de su próximo espectáculo.

Und zu unserem größten Vergnügen gibt uns Yves PUJOL die Premiere einiger ganz neuer Sketche aus seiner nächsten Show.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence