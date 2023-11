Professeur T dans « La Cirqu’conférence » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 21 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Venez découvrir cette délicieuse déclaration d’humour à notre langue. Entre Devos et De Groot, grâce à une écriture millimétrée et clownesque, ce jongleur de mots vous entraîne dans une folle conférence..

2023-12-21 fin : 2023-12-21 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Come and discover this delightful declaration of humor to our language. Somewhere between Devos and De Groot, this clownish juggler of words takes you on a wild ride of a lecture.

Venga a descubrir esta deliciosa declaración de humor a nuestra lengua. A medio camino entre Devos y De Groot, este malabarista de las palabras te lleva a un viaje salvaje de escritura payasesca.

Entdecken Sie diese köstliche humorvolle Erklärung an unsere Sprache. Zwischen Devos und De Groot, dank einer millimetergenauen und clownesken Schreibweise, führt Sie dieser Wortjongleur in eine verrückte Konferenz.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence