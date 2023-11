Le Tentaliste 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 18 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Surprise, rire, tendresse, amour, poésie, incompréhension, folie et impossibilité sont les ingrédients principaux de l’Alchimie de ce spectacle !.

2023-12-18 21:00:00 fin : 2023-12-18 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Surprise, laughter, tenderness, love, poetry, incomprehension, madness and impossibility are the main ingredients of this show?s alchemy!

Sorpresa, risa, ternura, amor, poesía, incomprensión, locura e imposibilidad son los principales ingredientes de la alquimia de este espectáculo

Überraschung, Lachen, Zärtlichkeit, Liebe, Poesie, Unverständnis, Wahnsinn und Unmöglichkeit sind die Hauptzutaten der Alchemie dieser Show!

