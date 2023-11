Giorda dans « Hypn’ose » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 15 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Un spectacle captivant présenté par la première femme hypnotiseuse de France. Avec habileté et bienveillance, Giorda défie les croyances conventionnelles et invite les spectateurs à remettre en question leur réalité..

2023-12-15 21:00:00 fin : 2023-12-15 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A captivating show presented by France’s first female hypnotist. With skill and kindness, Giorda challenges conventional beliefs and invites viewers to question their reality.

Un espectáculo cautivador presentado por la primera mujer hipnotizadora de Francia. Con habilidad y amabilidad, Giorda desafía las creencias convencionales e invita al público a cuestionar su realidad.

Eine fesselnde Show, präsentiert von der ersten weiblichen Hypnotiseurin Frankreichs. Mit Geschick und Wohlwollen fordert Giorda konventionelle Überzeugungen heraus und lädt die Zuschauer ein, ihre Realität zu hinterfragen.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence