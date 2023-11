Bénédicte Bousquet dans « Hors Classe » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 13 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Après le succès de « D’école et moi », la maîtresse pas comme les autres revient « secouer l’école » avec son nouveau spectacle ! Bienveillant mais sans concession, découvrez ce nouveau one-woman-show… Hors classe !.

2023-12-13 21:00:00 fin : 2023-12-13 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



After the success of « D?école et moi », the unusual teacher returns to « shake up school » with her new show! This new one-woman-show is benevolent yet uncompromising? Hors classe!

Tras el éxito de « D?école et moi », la insólita profesora vuelve para « sacudir la escuela » con su nuevo espectáculo Este nuevo espectáculo unipersonal es cariñoso pero sin concesiones.. ¡Fuera de clase!

Nach dem Erfolg von « D?école et moi » (Die Schule und ich) kommt die Lehrerin, die nicht wie die anderen ist, mit ihrer neuen Show zurück, um die Schule zu erschüttern! Entdecken Sie diese neue One-Woman-Show, die wohlwollend, aber kompromisslos ist Außerhalb der Klasse!

