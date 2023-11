Kallagan dans « En roue libre » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 8 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Roi de l’humour trash avant que ça ne devienne à la mode, aujourd’hui c’est en « finesse » qu’il vous surprendra sur des thèmes pas vraiment instagrammables..

2023-12-08 21:00:00 fin : 2023-12-08 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



King of trashy humor before it became fashionable, today it’s with « finesse » that he’ll surprise you with themes that aren’t exactly Instagrammable.

Fue el rey del humor basura antes de que se pusiera de moda, pero ahora sorprende con delicadeza con temas que no son precisamente instagrammables.

Er ist der König des Trash-Humors, bevor er in Mode kam. Heute überrascht er dich mit « Finesse » zu Themen, die nicht gerade instagrammable sind.

Mise à jour le 2023-11-07 par Office de Tourisme d’Aix en Provence