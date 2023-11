Rosa Bursztein 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 8 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Rosa Bursztein vous parle d’amour, en commençant par un air des parapluies de Cherbourg !.

2023-12-08 19:15:00 fin : 2023-12-08 20:30:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Rosa Bursztein talks about love, starting with an aria from Les parapluies de Cherbourg!

Rosa Bursztein habla de amor, ¡empezando por una melodía de Les parapluies de Cherbourg!

Rosa Bursztein erzählt Ihnen von der Liebe und beginnt mit einer Melodie aus den Regenschirmen von Cherbourg!

Mise à jour le 2023-11-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence