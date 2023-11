Cache-cache Père-Noël 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 2 décembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Cache-cache Père Noel est un spectacle à la rencontre du Père Noël, où tous les moyens seront bons (chansons, danses, magie) pour le débusquer de sa cachette..

2023-12-02 16:00:00 fin : 2023-12-02 16:45:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



Hide and Seek Santa Claus is a show about Santa Claus, using song, dance and magic to flush him out of his hiding place.

Hide and Seek Father Christmas es un espectáculo sobre Papá Noel, en el que se utilizan canciones, bailes y magia para sacarlo de su escondite.

Hide and Seek Santa ist eine Show, die dem Weihnachtsmann begegnet, wobei alle Mittel (Lieder, Tänze, Zauberei) gut sind, um ihn aus seinem Versteck zu locken.

Mise à jour le 2023-11-06 par Office de Tourisme d’Aix en Provence