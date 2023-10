Romuald Maufras dans « Quelqu’un de bien » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 29 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

D’une sensibilité insolente quand ses doigts se baladent sur la guitare, d’une drôlerie tout en finesse qui s’avère parfois piquante voir un peu trash, l’Artiste est une douceur acidulée à la saveur délicieusement addictive..

2023-11-29 21:00:00 fin : 2023-11-29 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



With an insolent sensitivity when his fingers wander over the guitar, and a delicate sense of humor that sometimes turns out to be piquant or even a little trashy, the Artist is a tangy sweetness with a deliciously addictive flavor.

Con una sensibilidad insolente cuando sus dedos tocan la guitarra, y un afinado sentido del humor a veces picante e incluso un poco ramplón, el artista es una dulzura ácida con un sabor deliciosamente adictivo.

Mit seiner unverschämten Sensibilität, wenn seine Finger über die Gitarre wandern, seiner feinen Komik, die sich manchmal als pikant oder ein wenig trashig erweist, ist der Künstler eine säuerliche Süßigkeit mit einem herrlich süchtig machenden Geschmack.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence