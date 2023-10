Philippe Roche dans « Et dieu créa la voix… » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 22 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Dans un spectacle d’humour musical, Philippe, ce chanteur capable de reprendre n’importe quelle voix, vous fera en plus découvrir les secrets de cet organe si quotidien…Avec bien des révélations sur le vôtre !.

2023-11-22 21:00:00 fin : 2023-11-22 22:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In this musical comedy show, Philippe, the singer who can cover any voice, will help you discover the secrets of this everyday organ… and reveal a lot about your own!

En un espectáculo de humor musical, Philippe, el cantante capaz de cubrir cualquier voz, le ayudará a descubrir los secretos de este órgano tan cotidiano… ¡y le revelará muchos de los suyos!

In einer musikalischen Humorshow führt Philippe, der Sänger, der jede Stimme übernehmen kann, Sie außerdem in die Geheimnisse dieses alltäglichen Organs ein – mit vielen Enthüllungen über Ihre eigene!

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence