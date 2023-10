Ronan Pécout dans « Ca va bien se passer » 5 Rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence, 1 novembre 2023, Aix-en-Provence.

Aix-en-Provence,Bouches-du-Rhône

Pendant près d’une heure, il dessine à coup de punch-line les contours de sa bulle et livre avec candeur les traits de sa personnalité de sale gosse un peu sadique, juste pour le plaisir d’en rire..

2023-11-01 20:00:00 fin : 2023-11-01 21:15:00. EUR.

5 Rue Fontaine d’Argent La Fontaine d’Argent – Théâtre d’humour

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



For almost an hour, he punchlines the contours of his bubble and candidly reveals his personality as a sadistic brat, just for the fun of it.

A lo largo de casi una hora, se dedica a dibujar los contornos de su burbuja y a revelar con franqueza su personalidad de mocoso ligeramente sádico, sólo por diversión.

Eine Stunde lang zeichnet er mit Punchlines die Umrisse seiner Blase und gibt freimütig die Züge seiner Persönlichkeit als etwas sadistisches Schmuddelkind preis, nur um des Lachens willen.

Mise à jour le 2023-10-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence